Ve Francii soudí ženu, která zavraždila a rozřezala svou kolegyni

Masalová Plancheovou podle obžaloby zavraždila 12. května, když ji praštila plnou lahví vína do hlavy. Pak odjela do Montpellieru, kde žila její rodina. O pár dní později se vrátila, aby tělo rozřezala a zbavila se ho. Měla na to dost času, protože oběť žila sama a sestra Plancheové nahlásila její zmizení až 22. května.

Obviněná žena přiznala, že na svou oběť zaútočila, nicméně odmítla, že by ji měla v úmyslu zabít. Podle advokáta, který zastupuje rodinu oběti, případ ukázal „mimořádnou nelidskost” Masalové. Ta se pár dnů pro vraždě do bytu oběti vrátila s nožem a pilkou, její tělo rozřezala, kusy nacpala do igelitek a odvezla k vodě ve vozíku ze samoobsluhy. Aby ztížila identifikaci, strčila uřezanou hlavu do batohu, odvezla ji domů a zakopala na zahradě vedle svého malého bytu v Toulouse, kde přebývala, když chodila do práce.