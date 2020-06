Ve dvou supermarketech v Mnichově se objevily lahve s jedem v nápojích

V lahvích bylo nalezeno rozpouštědlo. Lidé, kteří se z otrávených lahví napili, pozřeli naštěstí jen malé množství nebezpečné látky, píše DPA. V případě větší konzumace by jim hrozila smrt. O jaký nápoj se jednalo a zda byla láhev plastová nebo skleněná, agentura neuvádí.

Dvě ženy ve věku 34 a 42 let po konzumaci skončily v nemocnici. Stěžovaly si na závratě, nevolnost a problémy s krevním oběhem. Se stejnými obtížemi skončil u lékařů také 48letý muž, který se otráveného obsahu rovněž napil. Vyšetřování odhalilo, že jed byl i ve čtvrté lahvi, ta se nestačila prodat.

Pozadí případu a motiv činu policie zatím nezná. Zatím nejsou důkazy pro to, že by supermarkety, které patří do dvou různých prodejních řetězců, byly vydírány. „Doposud nebyly vzneseny žádné požadavky,“ uvedla policie.