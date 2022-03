Válečné zločiny Rusko nepáchá, souzeno Mezinárodním soudem nebude, tvrdí Peskov

Peskov popřel, že by ruské jednotky ostřelovaly obytné domy nebo zabíjely civilisty, což je válečný zločin: „Od počátku této speciální operace měla ruská armáda přísný rozkaz od vrchního velitele nezaměřovat se na civilní cíle. A nedělá to, neostřeluje domy, neostřeluje byty. Neostřeluje civilní objekty. Ostřeluje a cílí jen na vojenskou infrastruktura kvůli jednomu z hlavních cílů operace, jimiž je demilitarizace Ukrajiny,“ tvrdí.

Nepopřel, že by se obytné domy mohly stát i terči ruské palby, ale pouze odvetné. „Kdo například ničí infrastrukturu Mariupolu?“ položil řečnickou otázku Peskov a sám si na ni odpověděl: „Ty nacistické prapory v Mariupolu, oni postě zabíjejí ty, kteří by chtěli uniknout z města. A tyto nacistické prapory používají byty jako úkryty pro své zbraně, pro své tanky, ostřelovače. To vede k odvetné palbě,“ hájil ruské vojáky Peskov.