V Košicích hrozí konec výroby oceli. V sázce je 10 tisíc pracovních míst

Tzv. dekarbonizace by snížila emise vypouštěné košickými ocelárnami o více než 80 procent. Podle Matoviče by se však jednalo o obrovskou investici ve výši asi 1,5 miliardy eur (přes 38 miliard korun). Ocelárny by proto podle ministra financí mohly dostat pomoc z Fondu obnovy nebo z jiných zdrojů.