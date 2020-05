V Íránu odsoudili francouzskou antropoložku na šest let vězení

Fariba Adelkhahová původně čelila i obvinění ze špionáže, ale to úřady v lednu stáhly. Vědkyně do Íránu jezdila pravidelně a zjišťovala v rámci své práce situaci v tamní porevoluční společnosti. V březnu íránské úřady propustily z vězení francouzského badatele Rolanda Marchala, který je životním partnerem Adelkhahové a byl stejně jako ona zadržen v červnu loňského roku. Marchal byl zatčen poté, co šel svou partnerku navštívit do věznice.