V centru Londýna se scházejí desetitisíce zastánců členství v EU

Po více než třech letech složitých jednání stále není jisté, jak a kdy brexit nastane. Premiér Boris Johnson se nyní snaží o schválení nové rozvodové dohody s EU. Jeden z organizátorů pochodu James McGrory před protesty uvedl, že vláda by měla věnovat pozornost hněvu zastánců členství v EU a uspořádat nové referendum o členství.

Nová dohoda se podle něj nepodobá tomu, co bylo lidem slíbeno, takže by si veřejnost zasloužila novou možnost, aby se k tomu vyjádřila. Organizátoři jsou přesvědčeni, že dnešní demonstrace bude počtem účastníků podobná březnovému shromáždění, kterého se podle nich zúčastnil jeden milion lidí. Protest takové velikosti by patřil mezi největší v Británii.