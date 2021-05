V Británii urychlují očkování kvůli indické mutaci

K frontám přispěla mylná informace starosty Boltonu, konzervativce Andyho Morgana, který na Twitteru zveřejnil, že by mohl být očkován každý nad 18 let. Ve skutečnosti může být očkován každý starší 38 roků a mladší lidé s chronickými nemocemi, které mohou vést k horšímu průběhu covidu. Poté, co se ohradil britský Národní zdravotní systém (NHS), byl vzkaz za Twitteru smazán, uvedl list The Daily Mail.