V Anglii se bude moci setkávat jen šest lidí, testovat se mají i zdraví

Testovat by se podle něj měli i zdraví lidé v celé Británii. „Nyní jsme používali testování především k zjištění lidí, kteří jsou pozitivní, takže je můžeme izolovat od společnosti a ochránit rizikové skupiny. To bude pokračovat jako naše priorita,“ řekl Johnson a dodal, že na konci října by mělo být možné denně provádět až půl milionu testů.