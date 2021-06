V Anglii postihl dlouhý covid dva miliony lidí

Podle zatím nejrozsáhlejšího výzkumu v Anglii React-2 lze lidi s tzv. dlouhým covidem, tedy onemocněním, jehož projevy trvají několik měsíců, rozdělit do dvou základních skupin. Do jedné patří ti s respiračními obtížemi, kteří většinou prodělali vážnější formu covidu, do druhé spadají lidé s únavovými syndromy.