Úspěch Archivu X. Poláka odsoudili za vraždu ženy, kterou zabil před 27 lety

Pitva prokázala, že příčinou smrti bylo udušení pískem a listy, které se dostaly do ženiny průdušnice, zatímco ji někdo táhl hlouběji do lesa, popsal server televize TVN 24. Na těle zavražděné ženy byla rovněž zranění, která podle prokuratury nasvědčovala tomu, že se ji pachatel snažil přimět k pohlavnímu styku. Vrah ji také několikrát udeřil kamenem do hlavy. Policie ho ovšem nedopadla a po nějaké době vyšetřování zastavila.

Soudkyně Renata Žurowská odmítla jako polehčující okolnost fakt, že Waldemar B. žil 27 let bez přestupků. Byl podle ní byl pouze opatrný, protože věděl, co spáchal. Mírnější výrok by podle ní odměnil fakt, že se mu více než čtvrt století dařilo unikat spravedlnosti. "To nelze přijmout. Tento případ má být poselstvím, že není zločinu bez trestu," prohlásila a poslala ho do vězení na 25 let. To je maximální trest, který mu mohla uložit, jelikož v době vraždy polské právo neobsahovalo doživotí, a nyní se už nevykonává trest smrti, podotkla Gazeta Wyborcza. Obhájce se snažil soud přesvědčit, že jeho klient neměl v úmyslu vraždit. Proti verdiktu se chce odvolat.