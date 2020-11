Uměleckoprůmyslové museum vrátilo číši zabavenou nacisty

Od roku 1942 byl Richard Kraus už jen číslem Au 1979, pod nímž byl deportován do Terezína a později do Osvětimi, společně s manželkou i oběma syny. Richard Kraus zemřel v plynové komoře, jeho žena v táboře Bergen-Belsen na tyfus několik dní po jeho osvobození, mladší syn Harry zahynul zřejmě v dubnu 1945 na pochodu smrti.

Přežil pouze Otto, pozdější spisovatel a středoškolský učitel. Po návratu do Prahy se v roce 1947 oženil s Ditou Polachovou, čtenářům známou jako „osvětimská knihovnice“.

Tak se totiž jmenuje kniha, kde část jejího životního příběhu zpracoval španělský spisovatel Antonio González Iturbe. Sama Dita Krausová napsala knihu Odložený život. Její manžel Otto po druhé světové válce restituoval původně arizovanou továrnu. V roce 1948 ji však komunisté znárodnili a rodina s malým synem přišla i o svůj dům. Rozhodla se tedy pro emigraci do Izraele.

Do Osvětimi se Dita Polachová dostala jako čtrnáctiletá v roce 1943. V tzv. rodinném táboře se stala strážkyní tajné knihovničky, čítající osm knih. V osvětimském pekle to byl zázrak. Součástí rodinného tábora byl také dětský blok, jehož vedoucí Fredy Hirsch svěřil knihy Ditě do opatrování.