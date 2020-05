Ukrajinští policisté mučili a znásilňovali svědkyni

Suspendováni byli nejen oba podezřelí, kteří skončili ve vazbě, ale všichni příslušníci oddělení. Než se budou moci vrátit do práce, budou prověřeni. „To, co se událo, je hrozné a nepřijatelné,“ sdělil Heraščenko s tím, že oběma mužům hrozí trest až 12 let vězení. Vyšetřování jsou pro podezření ze znásilnění, mučení a zneužití pravomoci. Obviněni ještě nebyli.