Trzaskowski ohlásil založení občanského hnutí

Nové hnutí by se podle serveru Onet mohlo jmenovat Nová Solidarita, v narážce na hnutí Solidarita, které v Polsku před více než 30 lety porazilo komunismus. Trzaskowski nyní slíbil vytvoření hnutí, "aby bránilo občanskou společnost, samosprávy, svobodná média a všechny nezávislé instituce" v těžkých časech.

Sám Trzaskowski připomněl, že deset milionů Poláků a Polek, kteří jej ve volbách podpořili, "hlasovali pro Polsko otevřené, tolerantní a evropské". Zdůraznil, že energii z volební kampaně je třeba zachovat a vložit do budování nové Solidarity, do které chce zapojit i samosprávy a nevládní organizace. Pokud se to podaří "pak mnohem rychleji, než se nám všem zdá, budeme zase vítězit".