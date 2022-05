Tělo bavorského řezníka našli v rozehřáté udírenské peci

Neštěstí se odehrálo v okrese Neustadt an der Waldnaab, který leží na hranicích s Českem. Co k němu přesně vedlo, zatím není zřejmé. Jasné je jen to, že řezníka jeho kolega objevil v uzavřené udírenské peci. Zřejmě už byla vypnutá, ale ještě stále horká.