Srbové třetí noc protestovali kvůli nezvládnutí epidemie

Policie, která byla v minulých dnech kritizována za brutální postup proti protestujícím, tentokrát nezasahovala, což zdůraznil i prezident Alexandar Vučić, který je na jednání v Paříži: „Nevnikli jste do Parlamentu, neházeli jste Molotovovy koktejly ani zábranami, takže jste neviděli žádného policistu.“ Zdůraznil, že pokojné protesty patří k demokracii. Řekl, že pokojně demonstrujících se nikdo netkne, i kdyby protestovali stovky dní a stovky let, přestože je to nezodpovědné kvůli pandemii. Připomněl, že loni a předloni se konaly protesty které trvaly přes 200 dní.