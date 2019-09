Španělští pravičáci by chtěli stavět zdi proti migrantům už v Africe

Vox si přitom nemyslí, že Španělsko by mělo požádat Maroko, aby za zdi zaplatilo, anebo by to od něho očekávalo. Opačný postoj zastával americký prezident Donald Trump v případě jižní hranice USA, kde by náklady na tamější zeď mělo podle něho uhradit Mexiko. Španělské ministerstvo vnitra v pátek potvrdilo, že do konce letošního srpna vstoupilo bez povolení do Ceuty a Mellilly 3624 migrantů, o 951 méně než loni ve stejném období.