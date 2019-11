Španělský soud zprostil pět mužů viny ze znásilnění 14leté dívky, protože se nebránila

Soud v Barceloně shledal vinnými pět ze sedmi obviněných a poslal je na 10 až 12 let za mříže za opakované sexuální zneužití nezletilého. Pachatele usvědčily mimo jiné stopy jejich DNA na dívčině spodním prádle. Znásilnění nebylo vzhledem k absenci násilí či vyhrožování přípustné. Pokud by byli obvinění usvědčeni z něj, hrozil by jim přísnější trest v rozmezí 15 až 20 let, upozornila stanice BBC.