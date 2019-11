Španělský soud potrestal za korupci prominentní politiky vládnoucích socialistů

Jeden z nejpřísnějších trestů si vyslechl José Antonio Griňán, exministr práce a zdravotnictví ve vládách premiéra Felipa Gonzáleze a šéf andaluské vlády v letech 2009 až 2013. Ve vězení má strávit šest let a dalších 15 roků nesmí vykonávat veřejné funkce.

Dlouholetému předsedovi autonomní andaluské vlády Manuelu Chavesovi se vězení vyhne, nesmí ale vykonávat veřejné funkce devět let. Stejný verdikt si vyslechla i Magdalena Álvarezová, bývalá ministryně veřejných prací a viceprezidentka Evropské investiční banky.

Za mříže mají naopak jít čtyři bývalí ministři regionální vlády Antonio Fernández (7 let a 11 měsíců), José Antonio Viera, Francisco Vallejo (oba 7 let) a Carmen Martínezová-Aguayoová (6 let).