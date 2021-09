Söder: Největší naději na kancléřství má Scholz

NDR existuje i 31 let po sjednocení, ukazují výsledky voleb

NDR existuje i 31 let po sjednocení, ukazují výsledky voleb Zahraniční

Vláda, ať už ji povede Laschet, nebo Scholz, se neobejde bez podpory Zelených a svobodných demokratů (FDP). Dalším řešením je pokračování velké koalice SPD a CDU/CSU, které ale teď není reálné. Söder jako pravděpodobné vidí, že vznikne vláda sociálních demokratů, Zelených a liberální FDP. To by znamenalo, že unie se po 16 letech vlády konzervativní kancléřky Angely Merkelové, která odchází z politiky, uchýlí do opozice.