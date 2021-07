Sociálka v Anglii svěřila dívku do péče rodiny, která ji zneužívala

V anglickém Bradfordu sociální pracovníci nedokázali ochránit patnáctiletou dívku před sexuálním zneužíváním a vykořisťováním. Umožnili, aby se provdala za člověka, který ji zneužíval, a ještě ji svěřila rodině manžela do pěstounské péče. Jeden z pracovníků úřadu sociální péče zřejmě byl dokonce na svatbě přítomen. Vyplynulo to ze zprávy nezávislého vyšetřování zneužívání pěti dětí v Bradfordu za posledních dvacet let, o které informovala britská média.