Smutného koně je někdy lepší rovnou utratit

Veterinární experti přišli s poněkud morbidním, podle nich ale milosrdným doporučením pro majitele a chovatele koní. Pokud u svých miláčků zpozorují dlouhotrvající a zhoršující se chmury či známky duševního úpadku, měli by jejich trápení co nejdřív ukončit a utratit je. V sobotu na to upozornil deník The Daily Mail.