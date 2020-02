Slovenští poslanci nocovali v jednacím sále, dosáhli dalšího přerušení jednání

Vládní koalice chce na poslední chvíli zdvojnásobit dětské přídavky, zavést 13. důchod a zrušit dálniční známky pro osobní vozy do 3,5 tuny. Opozice to označila za volební korupci.

Poslance ostře kritizoval předseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Robert Fico. „Tato schůze je absolutně legitimní. Je to velké zklamání, to, co předváděli do rána opoziční poslanci. To, že zneuctívali řečnicky pult, je neakceptovatelné. Jsou to čistí blázni," řekl Fico