Slovenští herci vyzvali Matoviče k odchodu

Mezi signatáři výzvy jsou například herečky a herci Kamila Magálová, Zdena Studénková, Martin Huba, Richard Stanke, Zuzana Kanócz, Lukáš Latinák, Anna Šišková a další. „Rozděluje nás ledacos, ale spojuje nás jedno: ani my nechceme, aby na Slovensku opět vládl Ficův Směr, nedej Bůh s podporou fašistů, a Slovensko se opět stalo mafiánským státem,“ uvedli signatáři ve své výzvě.

Ocenili, co Matovič učinil od voleb v roce 2020 pro návrat právního státu, ale nyní je podle nich potřeba pro Slovensko udělat víc. „Je potřeba přinést oběť. Tou obětí je vaše odstoupení z postu ministra. Víme, že to není lehké, ale věříme, že jste toho schopen,“ zdůraznili signatáři. „Když 21. července 1969 americká kosmonaut Neil Armstrong vstoupil jako první člověk na povrch Měsíce, přednesl památnou větu: Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo. Vážený pan MatovičI, po 53 letech nahraďte slovo lidstvo slovem Slovensko a udělejte ten krok,“ dodali signatáři výzvy.