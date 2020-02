Slovensko vyhostilo vietnamského diplomata kvůli únosu Vietnamce v roce 2017

Trinh Xuan Thanh, který stál v čele státní ropné firmy PetroVietnam a byl ve Vietnamu obviněn z korupce, požádal v Německu o politický azyl. V létě 2017 ho v Berlíně unesli vietnamští agenti, kteří ho v autě vypůjčeném v ČR přepravili přes Prahu do Bratislavy.

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung napsal, že automobil s únosci podle souřadnic GPS parkoval před vládním hotelem Bôrik v Bratislavě, když tam jednal vietnamský ministr vnitra To Lam se svým slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. Vietnamská delegace při odletu požádala o možnost využití slovenského vládního speciálu, v němž propašovali ze schengenského území uneseného Thanha. Při odletu vietnamské delegace z Bratislavy nikdo nekontroloval, kdo do vládního speciálu nastupuje. Slovenští policisté však viděli, jak je do stroje vlečen člověk.