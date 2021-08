Slovenské volby by vyhrál Pellegriniho Hlas

Na druhém místě by skončila opoziční strana Směr-slovenská sociální demokracie bývalého předsedy vlády Roberta Fica se ziskem 15,3 procenta hlasů. Na třetím místě by se umístila vládní strana Svoboda a Solidarita ministra hospodářství Richarda Sulíka, které by dalo hlas 11,4 procenta Slováků.

Vládní hnutí Obyčejné lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) expremiéra a současného ministra financí Igora Matoviče by volilo 8,1 procenta Slováků. Další vládní hnutí Jsme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára by dostalo 7,1 procenta hlasů.

Do parlamentu by se podle průzkumu dostala také strana Republika, kterou založili bývalí členové Lidové strany Naše Slovensko (LSNS). Získala by 6,8 procenta hlasů. Do parlamentu by se ještě dostalo Křesťanskodemokratické hnutí (6,1%) a Progresivní Slovensko (5,4%), které nemají své zastoupení v současném slovenském parlamentu.

Lidé chtějí předčasné volby

Vládní strana Za lidi, kterou v roce 2019 založil exprezident Andrej Kiska by se do parlamentu nedostala, když by jí dalo svůj hlas jen 3,3 procenta Slováků. LSNS Mariana Kotleby by podle průzkumu volilo jen 2,9 procenta Slováků.