Slovenské děti se vracejí do škol, romské rodiny v osadách váhají

Slovenské děti se vracejí v pondělí 1. června do školek a do škol, a někteří rodiče přiznávají, že si vydechnou. „Bylo to hodně náročné období. Byli jsme několik týdnů všichni doma, s oběma dětmi jsme dělali úkoly a komunikovali s učiteli přes počítač,“ řekla Právu Zuzana z Bratislavy.