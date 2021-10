Slovenská učitelka v mateřské škole nadýchala 2,7 promile

Televize upozornila, že učitelka byla v práci od rána a nafoukala odpoledne. „Nikdo si nevšiml, zda pila také ve třídě mezi dětmi,” uvedla televize. „Zacítila jsem to i přes roušku a učitelku prozradila také nejistá chůze,” řekla ředitelka školy.

Učitelku odvezli z práce policisté a skončila v cele předběžného zadržení. Policisté nyní vyhodnocují, zda učitelku obviní. „Ani nechci myslet na to, co se mohlo stát. Jsem vděčná za to, že se dětem nic nestalo,” řekla ředitelka.