Slovenský pár zvládl porod v mrazu jen 50 metrů od nemocnice

Manželé mají dvouletou dceru Janku a těšili se na nový přírůstek do rodiny. Na maminku přišly porodní bolesti o něco dříve, než stanovili lékaři, a žena v noci vzbudila manžela, že musí do porodnice.

„Tchyně zůstala doma s Jankou a my jeli do nemocnice,“ uvedl otec. Na urgentní příjem stačilo přejít 50 metrů, ale to už žena nedokázala a začala rodit venku v mrazu -6 stupňů.