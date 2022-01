Slovák zkoušel, kolik mu to pojede. Policisté mu naměřili 234 km/h

NA DIAĽNICI CHCEL VYSKÚŠAŤ 234 KM/H: NA POKUTU NEMAL, TERAZ UŽ NEMÁ ANI VODIČÁK Na 23-ročného vodiča si posvietili trnavskí diaľniční policajti. Večer okolo nich preletel rýchlosťou 234 km/h. Polícia SR - Trnavský kraj Mladý muž poriadne rozbehol svoj VW Golf na diaľnici D1, v smere z Bratislavy na Trnavu. Po zastavení policajtom povedal, že chcel len vyskúšať, ako rýchlo mu to pôjde. Išlo mu to tak dobre, že povolenú rýchlosť prekročil o 104 km/h. Diaľničiari mu v blokovom konaní uložili maximálnu pokutu, a to 800 eur. S ňou však mladík nerátal a peniaze pri sebe nemal. Policajti mu preto na mieste zadržali vodičský preukaz. Pokiaľ máte potrebu vyskúšať si maximálnu rýchlosť vášho vozidla, zaplaťte si radšej jazdu na závodnom okruhu. Rozhodne neriskujte na bežných cestách alebo diaľniciach a neohrozujte tak ostatných účastníkov premávky.