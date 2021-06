Slovák s dcerou hledají náhradní babičku nebo dědečka. Zn.: Chceme dědit

„To vám není hanba využít důchodce k tomu, abyste se dostali k domu? Proboha, to má ten starý člověk vyměnit dům za společnost?“ ptá se Miriam. „To je dost sprosté. Křesťanské hodnoty nejsou majetek za pozornost a lásku. Křesťan dá lásku člověku, když to potřebuje,“ napsala Gabriela. „Nic ve zlém, ale tohle je přes čáru,“ přidal se Tomáš. „Řekla bych, že je to zajímavý nápad, ale použít k tomu slovo ´doopatrovat´ je nešťastné,“ uvedla Zuzana.

Hutta se nevzdává a argumentuje tím, že tento způsob by mohlo být jednou z forem řešení bydlení pro mladé lidi, kteří platí vysoké hypotéky a podobným postupem by pomohli sobě i důchodcům, kteří mají nízké důchody. „Všem by se žilo lépe a navzájem by si pomohli,“ stojí si za svým.