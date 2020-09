Slovák hodiny umíral v Belgii v cele plné moči a výkalů

Do cely ke zraněnému Slovákovi Jozefu Chovancovi (39), který zemřel v únoru 2018 v Belgii po potyčce s policií, vůbec nevstoupil lékař a zdravotní sestra se měla vyjádřit, že „v žádném případě to nebude velká ztráta, pokud o něho přijdou“. Podle vlámské televize VRT lékař odmítl vejít do cely, protože byla plná moči a výkalů.