Slováci objevili Achillovu patu koronaviru. Jejich vakcína na ni míří a funguje

Při vývoji vakcíny ACvac1 využila společnost stejnou technologickou platformu peptidové vakcíny jako v případě Alzheimerovy choroby. Jedná se o bezpečnou platformu, kterou mají experti ověřenou a je schopná vyvolat silnou imunitní odpověď, a to dokonce i u starších pacientů, kteří patří do vysoce rizikové skupiny.

Podle odhadů by v Evropě mohlo začít očkování koncem letošního roku a vakcíny by ve větším množství mohly být k dispozici v první polovině roku 2021. Cena za dávku by se mohla pohybovat od 5 do 15 eur (133 až 398 korun).