Sliby si nechte a konečně něco dělejte, apelovala Greta v Madridu

Klimatická aktivistka Greta Thunbergová pro připlutí do Lisbonu. Foto: Armando Franca, ČTK/AP

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová dorazila v pátek se zpožděním na klimatický summit do španělského Madridu. Na tiskové konferenci znovu vyzvala světové lídry, aby začali konat, protože kvůli změnám klimatu již umírají lidé. Co konkrétně by měli politici dělat, ale stejně jako v předchozích vystoupeních neřekla.