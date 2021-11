Skupina V4 plně podporuje Polsko v nynější krizi na hranicích s Běloruskem

Český premiér nemá signály, že by Varšava nyní chtěla českou nabídku možné personální pomoci přijmout. Reagovat by podle něj nyní měla Evropská unie, v první řadě sankcemi proti leteckým společnostem převážejícím do Běloruska migranty. To se už nyní v několika případech děje a letecké společnosti skutečně mění svůj přístup k transportu občanů některých zemí do Minska.