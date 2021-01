Skandál při očkování v Polsku: Celebrity dostaly vakcínu přednostně

Varšavská lékařská univerzita (WUM) tento týden informovala, že nezávisle na vakcínách určených výhradně pro zdravotníky získala od státní správy hmotných rezerv několik set dávek, které bylo nutné vypotřebovat do konce roku. Z nich prý naočkovala část zaměstnanců svých nemocnic a jejich rodiny, nemocniční pacienty a 18 známých osobností, které souhlasily s tím, že budou očkovací kampaň propagovat.

Známé osobnosti, které se nechaly naočkovat, uvedly, že využily nabídky ze strany WUM. Například 74letý herec Andrzej Seweryn řekl, že se tak chtěl přidat k akci na podporu očkování. „To, co mělo být gestem občanské podpory vakcinace proti covidu-19, se stalo příležitostí k útokům na několik známých lidí, kteří očkování podstoupili,” posteskl si.

Leszek Miller, který je v současnosti europoslancem, v televizi TVN24 připustil, že využil možnosti, jako mu v WUM dali. „Je mi 75 let, mám různé nemoci a prachobyčejně se toho viru bojím,” řekl. Neuvažoval o tom, že by měl být součástí kampaně propagující očkování, přesto o něm informoval na Twitteru. „Nechtěl jsem, aby to vypadalo, že dělám něco tajně,” vysvětlil.