Sevřeni mezi ploty. Nechce je Unie ani Lukašenko

Odvoz z letiště do města Grodna vyjde na sto až 350 dolarů (bezmála osm tisíc korun), záleží na aktuální poptávce. Běženci nepoužívají veřejnou dopravu, vozí je taxikáři a soukromníci auty nebo mikrobusy. Z pumpy u Grodny je to na hranici dalších 30 minut autem za přinejmenším 50 dolarů.

Jiný se představuje jako Muham­mad. Mluví obstojnou angličtinou, do Běloruska přijel autem přes Turecko. „Dva dny jsem se schovával na korbě nákladního vozu,“ popisuje a poctivě přiznává, že vízum má pouze turecké. Na polsko-běloruské hranici je prý tak dvacet dní. Z Minsku do Grodny šel pěšky.

„Chci do Polska a pak do Německa. Chceme změnit náš život, u nás je Islámský stát a další. Všichni jedou sem – Kurdové, Iráčani, Syřani, Afghánci,“ dodává. Na otázku, zda si dovede představit, že by zůstal žít v Bělorusku, má jednoznačnou odpověď: „To není možné. Je to příliš složité, všechno je tu drahé. Žijeme tu v lese.“