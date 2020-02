Sestra v Německu je podezřelá z pokusu o zabití tří pacientů

Případ odstartovalo náhlé a zcela nevysvětlitelné zhoršení zdravotního stavu u tří pacientů. To se stalo v lednu. Vzápětí se zjistilo, že se o všechny tři nemocné, kteří se dostali do ohrožení života, starala 34letá zdravotní sestra. Když se udělaly krevní testy, zjistilo se, že jeden z pacientů dostal léky, které mu nikdo nepředepsal.

Už minulý týden byla v Německu dána do vazby zdravotní sestra, která byla podezřelá, že podala morfium pěti předčasně narozeným dětem. Podezření se ale nepotvrdilo a sestra byla propuštěna.

Už několik měsíců saarbrückenské státní zastupitelství vyšetřuje případ ošetřovatele z nemocnice ve Völklingenu, který je podezřelý z pětinásobné vraždy a dvojnásobného pokusu o vraždu. Muž prý pacientům nedával léky, které nutně potřebovali, aby se dostali do stavu ohrožení života a on je pak mohl zachraňovat.

V Německu se podobné případy staly už v minulosti. Ve snaze předvést své schopnosti bývalý ošetřovatel Niels Högel v období několika let podával pacientům léky ovlivňující činnost srdce a přiváděl je do stavu vyžadujícího oživování. Oživit se mu je ale často nepodařilo. Loni v červnu ho soud poslal za vraždu 85 lidí na doživotí do vězení.