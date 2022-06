Šéf Scotland Yardu odmítl test na drogy. Na dovolené řádil a nepřeje si ostudu

Šéf londýnské policie Julian Bennett, který sepsal protidrogovou strategii svého sboru, byl postaven mimo službu, protože se odmítl podrobit testu na užívání návykových látek. Vysvětlil to tím, že by v případě pozitivního testu zostudil Scotland Yard. Na vlekoucí se případ v sobotu upozornil The Daily Mail.