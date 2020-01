Ruským premiérem je neznámý technokrat

Odpoledne ale prezident Vladimir Putin zavelel k ústavním změnám a pak už vše šlo samospádem. Premiér Dmitrij Medvěděv (54) podal demisi a na jeho uvolněné místo byl vybrán právě Mišustin – muž bez politické minulosti. Ve čtvrtek jej pak do funkce potvrdila nejprve vládní strana Jednotné Rusko a poté i Státní duma, kde má partaj většinu.

„To, co se stalo po Putinově projevu, je podle všeho řetězovou reakcí stávajícího mocenského systému na překvapivé prezidentovy nápady,“ napsal ruský deník Kommersant k bleskové Medvěděvově rezignaci.

Dle listu není důvod věřit, že Putin své plány v dlouhém předstihu konzultoval s jinými členy mocenského aparátu. „Jen nás svolali a doslova nám to jen oznámili,“ cituje ruský internetový portál The Bell jednoho z ministrů.

Putinem navrhované změny ruské ústavy, největší za 27 let její existence, mají lidé teprve potvrdit v referendu. To by se dle zdrojů agentury TASS mělo konat před 1. květnem letošního roku.