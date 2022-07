Ruské regiony mají pro válku na Ukrajině vytvořit dobrovolnické prapory

Mobilizace má být údajně dobrovolná, ruské úřady prý budou naléhat na lidi, aby se zapojili do války. Hlavní motivací mají být peníze. Povoláni do zbraně nemají být ani rezervisté, ti mohou prý být jen vyzváni.

Rusko se zatím brání tomu, aby oficiálně vyhlásilo válku, i když samo napadlo Ukrajinu, a nemobilizuje, byť by mu to vyřešilo problémy s nedostatkem mužů na frontě.

Podle ruských médií se nabírají muži do padesáti let, u některých specializací pak i do 60 let. Sloužit mají půl roku a plat má činit 220 000 až 350 000 rublů měsíčně (87 800 až 139 600 korun). Těm, co uzavřou tříměsíční kontrakt, se má podle nařízení Moskvy vyplácet jednorázová odměna.