Rodina žijící devět let v pokoji na nizozemském statku bez oken byla uzavřená a zvláštní

Sousedka upozornila, že van Dorstenovi nevedli úplně normální život. „Většina dětí se narodila v tomto domě. Nebyla tam žádná porodní asistentka. Všechno si dělali sami. Jejich dcera měla narozeniny ve stejný den jako moje. Často si obě hrály spolu, ale jen na jejich zahradě za domem. Jejich děti nikdy nechodily na ulici nebo ven. Mohli jste je často vidět lézt po stromech. Tady děti nechodily do školy, ale viděla jsem je, jak každý den odcházejí s otcem, tak jsem předpokládala, že chodily do školy jinde,“ uvedla v reakci na zprávy, podle nichž nejstarší syn Jan Zon van Dorsten řekl, že nikdy nechodil do školy.