Rodiče Kuciaka a Kušnírové nechtěli u soudu slyšet pitevní zprávu a odešli

Podle deníku Sme zároveň z obžaloby vyplývá, že žádná z diagnóz nesnižuje schopnost Zsuzsové vnímat, co dělá, a proto je plně odpovědná za své jednání. „Ona moc dobře věděla, co dělá, za co to dělá a pro koho,“ konstatovala o přestávce jednání Zlatica Kušnírová matka zavražděné archeoložky.