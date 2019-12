Řízení k auditu Agrofertu může trvat další měsíce

Po dvouměsíční lhůtě, kterou bude mít Česko na reakci na audit o dotacích vyplacených skupině Agrofert, rozhodne Brusel o dalším postupu v závislosti na odpovědi Prahy. Ta by měla Bruselu sdělit, jak naloží s doporučeními uvedenými ve zprávě. Zdroje z unijních institucí agentuře ČTK popsaly postup včetně toho, jak by Česko mělo případně vracet dotace a co by se stalo, kdyby tak neučinilo.