Řidič autobusu v Belgii dokončil jízdu, ačkoli byl vážně pobodán

Neznámý pachatel jej přepadl kolem 17:00, když jeho autobus stál na zastávce v městečku Kontich. Řidič zjistil, že tam dorazil s předstihem oproti jízdnímu řádu, a tak si za volantem dopřál kuřáckou přestávku, přičemž nechal otevřené dveře do kabiny. Do ní následně vtrhnul útočník, vytáhl zbraň a začal bodat, uvedla prokuratura.

Agresor se ihned poté dal na útěk. Napadený muž "nejspíše ve stavu šoku" zavřel dveře od autobusu a pokračoval v jízdě, jako by se nic nestalo. Nejdříve dojel na konečnou stanici v 15 kilometrů vzdáleném Lieru a pak pokračoval do autobusového depa ve Willebroeku. Až tam si prý uvědomil, co se mu přihodilo. Jeho kolegové následně přivolali pomoc.