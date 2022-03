Reportér Novinek z Kyjeva: Chybí tu každodenní lidskost. Místní jsou pod neuvěřitelným tlakem

Je to hrozné, nevím, co bude zítra. Nejobtížnější bylo vysvětlit dětem, proč jsme museli odejít a co se děje, proč padají bomby.

„Metro u nás není a jako běženci jsme mohli jinak zůstat v parku, kde je chladno, což není s malými dětmi dobré. Při první střelbě, kterou jsme slyšeli ve čtvrtek večer, jsme se sebrali a jeli do města,” popisuje a slzy, které se jí derou do očí, se snaží před dcerou zakrýt úsměvem.

„Je to hrozné, nevím, co bude zítra. Nejobtížnější bylo vysvětlit dětem, proč jsme museli odejít a co se děje, proč padají bomby. Ptá se mě (dcera): Proč na nás střílejí, proč nás napadli? Proč na nás špatní lidé házejí bomby? Já to nechci, starejte se o své, já chci domů.”