Řeckem otřásá aféra s odposlechy

Aféra dostala Mitsotakise do úzkých, premiér se k ní proto vyjádřil v mimořádném televizním vystoupení. Prohlásil, že odposlouchávání je sice právně přípustné, ale je „politicky neakceptovatelnou chybou“.

„Nic jsem o tom nevěděl, nikdy bych to nedovolil,“ ujišťoval Mitsotakis. Tajná služba podle něj podcenila politický rozměr odposlechů. „Nemělo se to stát. Podkopalo to důvěru lidí v národní rozvědku,“ dodal premiér.