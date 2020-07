Ramba ze Schwarzwaldu obvinili za držení zbraní. Už dříve zranil ženu samostřílem

Muž byl zadržen poté, co na něj upozornili dva svědci, kteří ho zahlédli u jednoho hostince. Policisté jej pak s pomocí psů našli v houští se sekyrou na klíně a kusem papíru, zřejmě dopisem na rozloučenou. Měl před sebou také čtyři pistole, pravděpodobně zbraně odzbrojených policistů, a signální pistoli.

Otázkou podle médií zůstává, co přesně se při zatýkání odehrálo, protože hledaný muž byl lehce zraněn stejně jako jeden ze zasahujících policistů. Více jasno by do kuriózního případu mohlo vnést vyšetření u psychiatra a prověření, zda nebyl závislý na lécích či drogách.