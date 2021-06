Prototyp létajícího automobilu přistál v Bratislavě

Klein po přistání v Bratislavě řekl, že let proběhl bez problémů. „Byl to zatím nejdelší let, co se týče vzdálenosti. Míra napětí byla velká, ale bylo skvělé, že se mnou letěla další dvě letadla, která pilotovali můj syn a synovec, takže jsme byli v takové rodinné formaci,“ řekl viditelně spokojený konstruktér.