Proces s expolicistou viněným z vraždy černocha Floyda začne později

Začátek výběru poroty a tedy i formální začátek procesu s Chauvinem nyní zdržuje spor ohledně možného třetího bodu obžaloby. Prokurátoři požadují přidání obvinění z vraždy třetího stupně, což by podle expertů zvýšilo pravděpodobnost uznání viny, píše agentura AP.

Prokuratura nyní po Cahillovi žádá, aby se zahájením výběru poroty počkal do chvíle, až bude spor kolem třetího obvinění urovnaný. Soudce zatím věc odložil do úterního dopoledne, agentura Reuters ale podotýká, že tahanice ohledně podoby obžaloby by mohly trvat týdny.