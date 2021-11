Pětiletou holčičku připoutal k mříži a nechal zemřít žízní. V Německu dostal islamista doživotí

Soud v procesu už 25. října poslal na deset let do vězení Jennifer Wenischovou, bývalou manželku odsouzeného muže a rovněž bývalou členku IS. Soud ji shledal vinnou z členství v teroristické organizaci v zahraničí, z účasti na pokusu o vraždu, z pokusu o válečný zločin a ze zločinu proti lidskosti.